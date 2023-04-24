هل غدا الثلاثاء إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟.. إليك الإجابة

هل غدا الثلاثاء إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟ سؤال أثاره الكثير من موظفي وعمال القطاع الحكومي عبر صفحاتهم وحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعه سواء كانت صفحات فيس بوك أو تويتر أو إنستجرام.

هل غدا الثلاثاء إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

«الوطن » تستعرض في التقرير التالي الإجابة بكل وضوح وكل تفاصيل عن السؤال هل غدا الثلاثاء إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟ من خلال الاستعانة بمصدر حكومي، وتفنيد قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية.

قرار وزاري يجيب عن: هل غدا الثلاثاء إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟

وقال مصدر حكومي، ردا على سؤال الكثيرين: هل غدا الثلاثاء إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية؟ في تصريحات خاصة لـ «الوطن » إن يوم غد الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023، وفقا لما تضمنه القرار الوزاري الصادر من مجلس الوزراء برقم 1405 لسنة 2023، هو يوم إجازة رسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وللعاملين بالقطاعات والمصالح والهيئات الحكومية، وهيئات ومؤسسات القطاعين العام والأعمال العام، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الحادية والأربعين، والتي ويتم الاحتفال بها سنويا في يوم الخامس والعشرين من شهر أبريل.

إجازة الثلاثاء للمصالح الحكومية بأجر كامل

ولفت المصدر الحكومي، إلى أن يوم غد الثلاثاء 25 أبريل سيكون إجازة بأجر كامل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والقطاعين الحكومي والعام والأعمال العام والوزارات ووحدات الإدارة المحلية ، الخاضعين منهم لاحكام قانون رقم 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية ، ولغير الخاضعين.

وأشار المصدر إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن لأن يكون يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر أبريل 2023، هو إجازة رسمية يستفيد منها أكثر من 5.2 مليون عامل بالجهاز الإداري للدولة من الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، فضلا عن أكثر من 3 ملايين آخرين من العاملين الخاضعين لقوانين الهيئات الخاصة التابعة للقطاعين العام والأعمال العام، والذين يحصلون على نفس امتيازات أقرانهم بالجهاز الإداري للدولة.