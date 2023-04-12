زيادة مرتبات جميع موظفي الدولة اعتبارا من الغد.. «اعرف هتقبض كام»

كشفت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر أبريل 2023، غدًا، بالزيادة الجديدة، للعاملين في الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.

وذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان سابق، أن الحد الأدنى لزيادة المرتبات لجميع الموظفين لن يقل عن ألف جنيه، بعد تبكير صرف العلاوة الدورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.

جدول مرتبات شهر أبريل 2023

- 3500 جنيه لموظفي الدرجة المالية السادسة وما يعادلها شهريًا.

- 5000 جنيه لموظفي الدرجة المالية الثالثة النوعية شهريًا.

- 6000 جنيه لموظفي درجة الماجستير شهريًا.

- 7000 جنيه لموظفي درجة الدكتوراه شهريًا.

موعد صرف المرتبات لشهر أبريل 2023

ويكون موعد صرف المرتبات لشهر أبريل 2023 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بحسب الكتاب الدوري، غدا، الموافق الخميس 13 أبريل 2023، بالزيادة الجديدة، وجاء ذلك التبكير في موعد صرف المرتبات بسبب المناسبات الدينية، قبل عيد القيامة بـ3 أيام، وقبل عيد الفطر نحو 10 أيام.