تفاصيل وظائف القوى العاملة بالقليوبية.. رواتب تبدأ من 2700 جنيه

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية، توافر وظائف جديدة يبدأ التقديم لها عقب إجازة عيد الفطر المقبل منتصف الأسبوع الجاري، موضحة خلال النشرة الشهرية للتوظيف توفير 23 وظيفة في شركات ومصانع المحافظة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل بخبرة وبدون خبرة بمرتبات تبدأ من 2700 جنيه حتى 3000 جنيه حسب الخبرة.

وتستعرض «الوطن» تستعرض وظائف القوي العاملة الجديدة بمحافظة القليوبية وموعد التقديم لها وشروط التقدم وتفاصيل الوظائف المعلنة.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في بيان له، إنه كلف ايمان السيد وكيل الوزارة بمتابعة التقدم إلي وظائف القوى العاملة الجديدة بمحافظة القليوبية والتي تتوافر وفق النشر القومية للتوظيف عن طريق ديوان عام المديرية ببنها علي كورنيش النيل بجوار ديوان المحافظة، ومكاتب العمل المختلفة على مستوى المحافظة التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص مع متابعة الإجراءات.

وظائف القوى العاملة بمحافظة القليوبية 2023

وأضاف بيان محافظ القليوبية أن وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية 2023 تأتي في إطار تكثيف المتابعة لتوفير الوظائف حيث يجري إرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

خريطة التقدم إلي وظائف القوي العاملة في القليوبية

وأوضحت أن وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية المتوافرة ضمن نشرة التوظيف 23 وظيفة وهم عدد 8 عمال إنتاج، و6 عمال مخازن، بشروط مؤهل متوسط، والسن من 25 حتى 35 عامًا، والراتب 2700، و 4 عمال طباعة، و2 عمال نظافة، و3 عمال تجهيز، على ألا يقل السن عن 20 سنة والراتب 3000 جنيه كالتالي:

ولفتت إلى أن وظائف القوى العاملة في القليوبية 2023 الجديدة يتم التأمين على العاملين بها اجتماعيا، مشيرا إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة 1 تأمينات شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وأوضحت أن باب التقدم مفتوح في وظائف القوي العاملة في القليوبية 2023 بعد إجازة العيد الحالية حتى استيفاء العدد المطلوب من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا ما عدا يومي الجمعة والسبت بمديرية القوي العاملة في إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية بنها - كورنيش النيل - الفلل بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.