العناوين الحديثة لمكاتب العمل وتراخيص عمل الأجانب في 2023 بالإسكندرية

حرصت وزارة القوى العاملة، على تحديث معلومات مكاتب العمل للعام الجاري 2023 ، للتسهيل على المواطنين في الوصول لمكاتب العمل لإنهاء إجراءات استخراج كعوب العمل، وتراخيص مزاولة المهنة وغيرها من الإجراءات المختص بإنهائها مكاتب العمل واللازمة لاستكمال مسوغات العمل بـ الوظائف، و ذلك مع ازدياد الوظائف وفرص العمل التي طرحتها وزارة القوى العاملة ووزارة الشباب في 2023، ما أدى إلى كثرة طلب الخريجين والشباب والفئات العمالية على الحصول على «كعب العمل» لإتمام إجراءات الالتحاق بهذه الوظائف خاصة في شركات القطاع الخاص والعام والأعمال العام.

16 مكتب عمل في الإسكندرية

من جانبها تواصل «الوطن»، تقديم خدمة نشر عناوين مكاتب العمل بالمحافظات 2023 ، واليوم ننشر عناوين مكاتب العمل بمحافظة الإسكندرية، وأرقام التليفونات الخاصة بها، على أن يقوم الراغب بإضافة رقم "3" في بداية رقم الهاتف، وذلك للتسهيل على القراء والمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءت توظيفهم، أو الذين يبحثون عن وظائف بهذه المكاتب وهي مكاتب عمل:

1- مكتب عمل المنتزه: عمارات عثمان رقم 2 ميدان الساعة فيكتوريا- ت: 5264153

2- مكتب عمل سيدى جابر: عمارة 5 تعاونيات سموحة ت: 4206981

3- برج العرب : برج العرب الجديدة الإسكان المتوسط عمارة 7 الدور الأرضى- ت: 596021

4- باب شرق : عمارة 6 تعاونيات سموحة الدور الأرضى- ت: 4296210

-5 محرم بك : 189 شارع المهدى العباسى - غبريال - محرم بك -ت: 3604196

- 6 أبو قير: شارع المعهد الدينى - العصافرة القبلية- ت: 3232332

-7 الرمل : ش المصحة أمام مستشفى الأطفال متفرع من ش محمد فريد - بولكلى -ت: 5441348

8-الدخيلة : مساكن الايجكات- الهانوفيل -الدور السادس ت: 3025675 8

9- العامرية: شارع أسماء بنت أبى بكر - العامرية بجوار المجلس البلدى- ت: 4480031

10-العطارين 37 شارع النصر - المنشية -ت: 4874987

11-المنشية : 13 شارع الغرفة التجارية - المنشية ت: 4848747

12-الجمرك : 1 ميدان عرابى - المنشية الدور الثالث- ت: 4848591

13- اللبان: 1 ميدان عرابى - المنشية الدور الثالث- ت: 4848585

14-كرموز: 59 ش مسجد سلطان -كرموز- ناصية شارع ايزيس- ت: 3909908 15- مينا البصل : مساكن الاسكان الصناعى بلوك 2 مدخل 9 شقة 1 -ت:4421599

16-الرمل ب : عمارة 5 تعاونيات سموحة - ت: 4206981