مصرع رضيعة صعقا بالكهرباء في سوهاج أثناء لهوها بالمنزل

لقيت طفلة رضيعة ذات عام وأربعة أشهر مصرعها صعقا بالكهرباء إثر ملامستها سلك كهربائي لغسالة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بدار السلام يفيد بوصول الطفلة «عبير خ ا ع» البالغة من العمر عام وأربعة أشهر، وتقيم دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

الفتاة كانت تلعب في المنزل ولامست السلك فصعقها

وعلي الفور إنتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث وبالإنتقال وسؤال والدها المدعو «خلف ا ع ع» سن 42 عاما نجار مسلح ويقيم بذات الناحية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة بالمنزل لامست يدها أحدي الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية مما نتج عنه صعقها ووفاته.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «صدمة عصبية» نتيجة صعق كهربائي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.