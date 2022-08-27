خدمات تقدمها بوابة المحليات إلكترونيا.. منها طلب تجديد ترخيص أعمال بناء

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن بوابة خدمات المحليات تقدم الخدمات إلكترونيا للتيسيير على المواطنين في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الحكومة، والعمل على خدمة المواطن بشكل أفضل وتوفير الوقت والجهد في الحصول على الخدمة بحيث يمكن لأي مواطن الدخول على بوابة خدمات المحليات والاستفسار عن الخدمة التي يطلبها وشروطها والتقديم لها إلكترونيا دون الذهاب للحي المختص.

وتقوم بوابة خدمات المحليات بمتابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التي تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية، والاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، والاطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة وكذلك الاطلاع على المخالفات المسجلة وكذلك الإيقافات، علاوة على سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني، وأيضا تقديم خدمات من البوابة واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.

خدمات تقدمها بوابة المحليات

وفيما يتعلق بالخدمات المتاحة من خلال بوابة خدمات المحليات وفق تقرير التنمية المحلية فهي كالتالي:

-- طلب بيان صلاحية موقع

- طلب تجديد ترخيص أعمال بناء

- طلب بدل فاقد رخصة بناء / صورة طبق الأصل من الرخصة

- طلب سريان مفعول رخصة بناء

- طلب معاينة تسجيل الدخول

- طلب توصيل مرافق مؤقتة «كهرباء - مياه»

- طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى لإشغال جزئي / الكلي تسجيل الدخول

- طلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم

- طلب قيد اتحاد شاغلين

- طلب رخصة إشغال

- طلب تجديد رخصة إشغال

- طلب استرداد إشغالات

- طلب تصالح عن محضر

- طلب شهادة سداد

- طلب شهادة بتنفيذ الإزالة

- طلب الحصول على وحدة سكنية

- طلب صورة طبق الأصل من قرار هدم

- طلب ترخيص إعلان

- طلب تجديد رخصة اعلان

- طلب تجديد رخصة مصعد

- طلب كسح

طلبات بشأن المباني

- طلب بدل فاقد عقد / طلب صورة رسمية من العقد

- طلب سداد أقساط إيجار/مديونيات دورية

- طلب سداد مديونيات

- طلب استرداد قيمة تأمين نقل مخلفات

- طلب رخصة تشغيل مصعد

- طلب تصالح عن مخالفة

- طلب تصالح عن حجز إداري

- طلب سداد مديونيات دورية

- طلب إفادة

- طلب سداد قسط جبانة

- طلب ترخيص منِشأت سياحية

- طلب ترخيص / تجديد اعلان تجاري

- طلب ترخيص / تجديد اعلان وكالة

- طلب ترخيص / تجديد اعلان سيارة

- طلب رخصة إشغال

- طلب معاينة اعلان تجاري

- طلب رخصة هدم غير أيل للسقوط

- طلب إفادة / صورة طبق الأصل

- طلب رخصة هدم

- طلب ترخيص ترميم

- طلب سداد أقساط

- طلب إنشاء كشك

- طلب رعاية صحية تسجيل الدخول45

- طلب سداد عام

- طلب الحصول علي صورة طبق الاصل من المستندات الموجودة بالجهة

- طلب شهادة بيانات منشأة

- طلب حجز جبانة