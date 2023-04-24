3 حالات يحصل فيها الابن البالغ على معاش والده المتوفى.. اعرفها

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خدمات إلكترونية عدة، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، ومن ضمن الخدمات التي تتيحها للمواطنين، حق الابن المتوفى المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، صرف معاش والده، وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، حالات والأوراق المطلوبة لحصول الابن البالغ على معاش والده المتوفى، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية.

حالات يحصل فيها الابن البالغ على معاش والده المتوفى

- الابن العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

- ألا يكون التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

- ألا يكون بلغ سن السادسة والعشرين.

شروط حصول الابن البالغ على معاش والده المتوفى

- ألا يكون بلغ سن الحادية والعشرين.

- يمكن استثناء الطالب الذي بلغ سن الحادية والعشرين، لكنه بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس.

- ألا يكون بلغ سن الـ26 بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، وسن الـ24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

- يمكن للطالب الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس.

المستندات اللازمة للحصول على المعاش

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين من المعاش.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالٍ بشرط تجاوز سن 21 عاما، وعدم تجاوز سن 26 عاما في تاريخ الوفاة.