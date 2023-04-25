بدء تخفيف ضغط المياه في 13 قرية بمركزي إهناسيا وبني سويف للصيانة

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، تخفيف ضغط المياه في 13 قرية في مركزي إهناسيا وبني سويف، لإجراء أعمال صيانة بخط 24 بوصة حديد، وتوقف محطتي مياه المعصرة القديمة والجديدة بمركز إهناسيا.

ضعف المياه في 13 قرية ببني سويف

وأشارت شركة المياه ببني سويف إلى أن القرى والأماكن المتأثرة بضعف المياه بها هي معصرة نعسان، وقاي، وشاويش، وكوم الرمل، والعووانة، ومدينة إهناسيا بمركز إهناسيا، ومطار دنديل، وإبشنا، والحاجر، وباها، والسعادنة وتوابعها في مركز بني سويف، وذلك لإجراء أعمال صيانة بخط 24 بوصة حديد وتوقف محطتي مياه المعصرة القديمة والجديدة بمركز إهناسيا.

توفير سيارات مياه نقية

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الصيانة والتي تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، على أن يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، مع استقبال الاستفسارات والشكاوى من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.

مياه بني سويف: إجراء صيانة دورية بالمحطات

من جانبها أكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، على أن الشركة تجري أعمال صيانة دورية بالمحطات وفق خطة مسبقة من أجل ضمان استمرار الخدمة بالشكل المطلوب، مع إخطار المواطنين أولا بأول بمواعيد الصيانة وما يترتب عليها من قطع المياه أو ضعفها حتى يتمكنوا من تخزين احتياجاتهم من المياه.