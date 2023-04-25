استقرار أسعار البيض اليوم 25-4-2023 في الأسواق.. «الأبيض» بـ112 جنيها

تشهد أسعار البيض اليوم 25-4-2023 في الأسواق والمحلات، استقرارا الفترة الحالية، بحسب قول سمير فتحي عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، إذ أن جاء سعر طبق البيض الأبيض نحو 105 جنيهات، وسعر طبق البيض الأحمر وصل إلى 107 جنيهًا في أرض المزرعة.

وذكر عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار البيض اليوم 25-4-2023 في الأسواق والمحلات تشهد استقرارا، موضحا أن إنتاج مصر من البيض يزيد على الطلب من المستهلك.

أسعار البیض الیوم

وأسعار البيض اليوم م 25-4-2023، الأبيض 105 جنيهات والبيض الأحمر 107 جنيهًا وذلك في أرض المزرعة.

سعر كرتونة البیض الأحمر اليوم

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأحمر اليوم، تصل إلى 115 جنيهًا للمستهلك، وفقا لفتحي.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

وعن سعر كرتونة البيض الأبيض، جاءت بـ112 جنيهًا للمستهلك وفقا لعضو شعبة الدواجن.

سعر كرتونة البيض اليوم للجملة

بالنسبة لسعر كرتونة البيض اليوم للجملة، البيض الأبيض 105 جنيهات، والبيض الأحمر 107 جنيهات، بحسب فتحي.