أسعار السمك اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في الأسواق.. «البلطي» بـ80 جنيها

تشهد أسعار السمك اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في الأسواق، استقرارا، وتختلف الأسعار سواء جملة أو للمستهلك وحسب المنطقة أيضا، وجاء سعر الجمبري بين 150 و450 جنيهًا، وكيلو الدنيس يتراوح بين 150 و240 جنيهًا، ونرصد في السطور التالية سعر عدد من أنواع السمك في مصر والمستورد وفي سوق العبور.

وبالنسبة لأسعار السمك اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في الأسواق، كيلو الثعابين يتراوح بين 90 و280 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻣك اﻟﺑﻠطي

جاءت أسعار السمك البلطي بين 80 و90 جنيهًا، وفقا للمنطقة بحسب قول محمد سعيد عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أﺳﻌﺎر السمك اﻟﺑوري

وذكر سعيد أن أسعار السمك البوري تتراوح بين 115 و130 جنيهًا، وكيلو كيلو القاروص بـ160 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك في ﺳوق اﻟﻌﺑور اﻟﯾوم

وبالنسبة لأسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 25-4-2023 بالجملة، كيلو البلطي بين 69 و76 جنيهًا، والبوري بين 45 و100 جنيه وكيلو المكرونة السويسي بين 60 و110 جنيهات، والثعابين بين 50 و250 جنيهًا، والدنيس من 100 إلى 180 جنيهًا، والسبيط والكاليماري بين 110 و240 جنيهًا، والكابوريا بين 30 و90 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك اﻟﻣﺟﻣدة في ﻣﺻر

وبالنسبة لأسعار الأسماك المجمدة في مصر، وصل سعر المكرونة المجمدة من 30 إلى 50 جنيهًا.

وعن أسعار الأسماك في مصر، سعر كيلو السبيط بـ200 جنيه، والدنيس بين 150 و240 جنيهًا، والكابوريا بين 80 و160 جنيهًا.