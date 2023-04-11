أسعار البيض اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في الأسواق والمحلات.. مستقرة

واصلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في الأسواق والمحلات استقرارًا ملحوظًا مع اقبال المواطنين الفترة الحالية على الشراء وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك تلك الهدوء التي تشهده أسعار البيض الفترة الراهنة مستمر حتي نهاية شهر رمضان في ظل ضعف حظوظ ارتفاع أو انخفاض الأسعار الفترة المقبلة بحسب ما قالة سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار البیض الیوم

سجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في الأسواق والمحلات 100 للبيض الأحمر داخل المزرعة ويسجل البيض الأبيض في المزرعة 102 جنيه، كما يبلغ سعر البيض البلدي 110 جنيهات.

بورصة البیض الیوم

وبالنسبة لأسعار بورصة البيض اليوم 11-4-2023، يتراوح سعر البيض ما بين 100 جنيهًا و102 جنيها.

سعر كرتونة البیض الیوم

يبلغ سعر كرتونة البيض اليوم بالنسبة للمستهلك، البيض الأبيض 110 جنيهات، والبيض الأحمر 107 جنيهات، والبيض البلدي 116 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

تتراوح أسعار الكتاكيت اليوم، بين 9 و10 جنيهات لـ«الساسو» و5 لـ5.25 جنيه لـ«الأبيض»، والساسو البيور بين 10 و11 جنيهًا، وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم في شركة القاهرة للدواجن 7.5 جنيه و 10 جنيهات في شركتي الوادي كما تسجل في شركة العناني 12 جنيهًا وفي شركة الوطنية 8.5 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وتبلغ أسعار الأعلاف اليوم، 23% البادي 21690 جنيهًا، كما يبلغ سعر الأعلاف 21% النامي 21575 جنيهًا، والـ19% الناهي 21440 جنيهًا.

وسجلت أسعار خامات الأعلاف اليوم، 19200 جنيه لطن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي وكما تسجل الذرة الأوكراني 18200 جنيه، والصويا 46% بسعر 41000 جنيه والصويا 44% بسعر 40000 جنيه للطن.