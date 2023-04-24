أسعار البيض اليوم الاثنين 24-4-2023 في الأسواق والمحلات.. هدوء ملحوظ

تواصل أسعار البيض اليوم الأثنين 24-4-2023 في الأسواق والمحلات، استقرارهًا الملحوظ، ومن المتوقع تراجع الأسعار الفترة الراهنة نظرا إلى قلة الطلب على الشراء؛ وفقا لما قاله سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار البيض الأحمر

وأضاف «السيد»، أن أسعار البيض اليوم الأثنين 24-4-2023 في الأسواق والمحلات، تسجل 98 جنيها وذلك للبيض الأحمر داخل المزرعة بينما تتراوح سعر الكرتونة للمستهلك ما بين 108 و109 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، باتحاد الغرف التجارية أن سعر البيض البلدي داخل المزرعة يبلغ 109 جنيها وتصل الكرتونة للمستهلك بـ118 جنيها، كما يسجل البيض الأبيض في المزرعة 95 جنيها ويتراوح سعر الكرتونة ما بين 107 و108 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم يتراوح الكتكوت الأبيض ما بين 6 إلى 6.25 جنيه والكتكوت البلدي ما بين 3 إلى 3.5 جنيه، كما يتراوح الساسو ما بين 5.5 إلى 6.6 جنيه والساسو بيور ما بين 6.5 و7.5 جنيه، بينما يتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 4 إلى 5 جنيهات وكتكوت جيل ثاني ما بين 5 و5.5 جنيه.