قناة القاهرة الإخبارية: هدوء في مناطق الاشتباكات بالخرطوم بعد إقرار الهدنة

جلبت الهدنة الحالية في السودان، هدوءً نسبيًا إلى العاصمة الخرطوم، بعد أيام من الاشتباكات المحتدمة بين قوات الجيش وميليشيا الدعم السريع، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، ودفعت الآلاف إلى النزوح.

وقال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن العاصمة السودانية تعيش أجواءً مستقرة وهادئة، خاصة الأحياء التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال الأيام القليلة الماضية.

أعمال سلب ونهب

وأوضح أن الملمح الأبرز للهدنة الحالية يتمثل في قيام عناصر الميليشيا المتمردة بأعمال سلب ونهب، بالإضافة إلى الاعتداء على المواطنين، مؤكدًا أن هناك نقاط ارتكاز للميليشيا يقومون من خلالها بسرقة المواطنين.

وأشار إلى أنه لا توجد مقاومة شعبية للميليشيا، بسبب عدم امتلاك المواطنين للأسلحة التي تُمكنهم من مواجهتها، وهو ما دفعهم للبقاء في منازلهم لحين استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.