تعرف على قائمة الأفلام الأقل تحقيقا لإيرادات موسم العيد.. منها «رمسيس باريس»

تجاوزت إيرادات الأفلام خلال موسم عيد الفطر السينمائي، أمس الاثنين، حاجز الـ11 مليون جنيه، وذلك عن إجمالي عرض 7 أفلام خلال الموسم السينمائي، وفي الوقت الذي واصل فيه فيلم «هارلي» للمخرج محمد سامي وبطولة محمد رمضان تصدر القائمة لليوم الرابع على التوالي، محققا 4.5 مليون جنيه، لم تنجح بقية الأفلام في تحقيق نفس مستوى الإيرادات.

فيلم «رمسيس باريس» بطولة الفنانة هيفاء وهبي، لم ينجح أيضا في تحقيق إيرادات في اليوم الرابع له في دور العرض السينمائي، حيث لم تتجاوز إيراداته الـ502 جنيهات، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية، وتلاه فيلم «مغامرات كوكو» بطولة شيرين رضا، خالد الصاوي وبيومي فؤاد، بإيرادات 358 جنيها، وجاء فيلم «ساعة إجابة» في المركز الأخير بـ204 جنيهات.

7 أفلام ترسم ملامح موسم عيد الفطر السينمائي 2023

للمرة الأولى من سنوات يشارك في موسم عيد الفطر السينمائي مجموعة كبيرة من الأفلام، إذ يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين الأفلام التي قدم صناعها توليفات سينمائية مختلفة ما بين 7 أفلام تتنوع ما الأكشن والكوميديا والرعب، ما يعتبر عودة قوية للإنتاج السينمائي وهي أفلام «هارلي»، «ابن الحاج أحمد»، «بعد الشر»، «يوم 13»، «رمسيس باريس»، «مغامرات كوكو» و«ساعة إجابة».