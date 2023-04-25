مدير «الدفاع الوطني» الأسبق: إجلاء 117 شخصا قبل الهدنة يؤكد قدرة مصر العظيمة

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إنّ هناك قواعد أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية توليه الحكم، ويسير عليها حتى الآن، وهي أن العلاقات مع الدول الأخرى مبنية على مصالح متبادلة ومشتركة، أي أن مصر غير تابعة لأحد، وعدم التدخل في أي شؤون داخلية لأي دولة حتى لو كانت جار بشرط تأمين مصالح مصر معها، والموافقة على إقامة تدريبات مشتركة مع أي دولة لمواجهة تهديدات مشتركة مثل التهديدات التي تكون على الحدود البرية والبحرية، وهذا سبب تواجد القوات المسلحة المصرية على الأراضي السودانية.

الدبلوماسية والقدرة العسكرية المصرية

وأضاف «الغباري» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، «الدبلوماسية والقدرة العسكرية المصرية كان لها السبق في إجلاء 117 مستهدفا من جانب قوات الانتشار السريع في السودان دون هدنة».

قدرة مصر على العمل داخل السودان

وعلق مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، على موضوع الاتصالات الهاتفية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي كان أخرها مع رئيس الوزراء البريطاني من أجل التنسيق لإجلاء الرعاية البريطانيين من خلال مصر، قائلا «هذا الأمر يعكس قدرة مصر على التواجد في المكان، إذ أن إجلاء 117 قبل الهدنة يؤكد على قدرة مصر على العمل داخل السودان».