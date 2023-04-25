ارتفاع درجات الحرارة غدا والقاهرة الكبرى تسجل 32 مئوية

كشفت الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة غدا، الأربعاء، بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، يستمر لمدة 48 ساعة فقط، حتى مساء الخميس المقبل، في حين تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات بداية من طقس صباح الجمعة المقبل، لافتة إلى أن التغير المستمر في حالة الطقس ودرجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض مفاجئ يرجع إلى التقلبات الجوية المرتبطة بفصل الربيع.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان، إلى أن القاهرة الكبرى تسجل غدا 32 درجة في حين تسجل محافظات جنوب البلاد 36 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، لذا يسود طقس مائل للحرارة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وطقس حار على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجـه البحري ومحافظات شمال الصعيد ومدن سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدًا الأربعاء 26-4-2023، على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 32 - 17

- العاصمة الإدارية 32 - 16

- أكتوبر 33 - 17

- بنها 32 - 16

- دمنهور 30 - 16

- وادي النطرون 31 - 16

- كفر الشيخ 31 - 16

- المنصورة 31- 17

- الزقازيق 32 - 17

- شبين الكوم 32- 17

- طنطا 32 - 17

- دمياط 27 - 16

- بورسعيد 27 - 16

- الإسماعيلية 33 - 16

- السويس 32 - 17

- العريش 32 - 12

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 27 - 15

- نخل 29 - 11

- كاترين 26 - 08

- الطور 31 - 20

- طابا 29 - 20

- شرم الشيخ 33 - 19

- الإسكندرية 26 - 16

- العلمين الجديدة 26 - 15

- مطروح 25 - 13

- السلوم 27 - 14

- سيوة 32 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 33 - 20

- سفاجا 32 - 20

- مرسى علم 32 - 21

- شلاتين 33 - 21

- حلايب 29 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 28 - 20

- الفيوم 32 - 16

- بني سويف 33 - 15

- المنيا 34 - 15

- أسيوط 35 - 16

- سوهاج 35 - 18

- قنا 36 - 19

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 37 - 19

- أبوسمبل 36 - 21