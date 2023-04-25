خبير اقتصادي: 3 أبعاد لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة الدولة

قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الـ50% زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية تأخذ 3 أبعاد وأهداف رئيسية، هي الحماية، الرعاية، التنمية، مشيرًا إلى أن الهدف من أي تغطية اجتماعية هو الوصول بالحماية والرعاية إلى أوجه التنمية المستدامة، إذ يتم تخصيص جزء من أوجه الدعم إلى دعم سلع تموينية على سبيل المثال، وهذا يستهدف بشكل أساسي الفئات الأولى بالرعاية التي تحتاج نوعا من الدعم الغذائي من أجل الحفاظ على الصحة ومستوى غذائي معين بالتالي تحقيق أحد روافد الحماية الاجتماعية وهو الحماية من الفقر وسوء التغذية والوقوع تحت خط الفقر.

الاتجاه الثاني المتعلق بالرعاية

وأضاف «عبدالله»، خلال حواره المذاع على القناة الأولى، أن الاتجاه الثاني المتعلق بالرعاية، يعني رعاية فئات معينة، وتتخذ الرعاية أوجه مختلفة مثل الدعم النقدي ودعم فئات وأُسر محددة بشكل شهري بهدف الوصول بذويهم لمرحلة البلوغ أو وصول الأُسر المستهدفة إلى مرحلة تنمية وامتلاكها لدخل مستمر ودائم.

البُعد الثالث التنمية

وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن البُعد الثالث الخاص بالوصول إلى التنمية وتحقيقها، موضحًا أن التنمية تعني أحد أجزاء مخصصات الدعم التي تستهدف نقل الفئات الأولى بالرعاية من كونهم متلقين للدعم بشكل مستمر إلى مرحلة الإنتاج، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد الهدف الأساسي من برنامج الحماية الاجتماعية بشكله الكامل، وهذا يعطي فرصة أكبر للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.