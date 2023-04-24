توريد القمح في محافظة الدقهلية.. 2847 أردبا خلال 48 ساعة

تدفقت الجرارات والسيارات المحلمة بمحصول القمح على الشون والصوامع من أجل توريد القمح موسم 2023 في محافظة الدقهلية، واستقبلت الشون والصوامع خلال 48 ساعة من فتح باب توريد المحصول 2847 أردب قمح، رغم أن موسم حصاد القمح لا يزال في بدايته، وسط حالة من التفاؤل بين المزارعين في تحقيق أعلى معدل إنتاج هذا الموسم، خاصة مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه للأدرب.

توريد القمح في محافظة الدقهلية

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن ما تم توريده من القمح خلال 48 ساعة من فتح باب توريد القمح بلغ 2847 طنا، منها 1096 طنا في صومعة بني عبيد التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و1728 طنا قمح في شونة السنبلاوين التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا، بالإضافة إلى 22 طنا وصلت شون البنك الزراعي المصري، وذلك وفقا للمواصفات التي حددتها وزاتي ‏التموين ‏والزراعة.‏

6 جهات في لجان استلام القمح بالدقهلية

وأضاف صليب لـ«الوطن»، أن لجان استلام القمح تقوم بدورها على أفضل حال من أجل موسم مبشر بالخير، وتشكلت لجان استلام وفرز القمح من 6 جهات وفقا لقرار وزير التموين وهي: «مديرية التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، والجهات المسوقة، وزان معتمد، البورصة السلعية»، وكل عضو يقوم بدوره في عملية التوريد من أجل التيسير على المزارعين.

37 موقعا تخزينيا جاهزين لتوريد القمح

ومن جانبه قال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن عملية توريد القمح منتظمة منذ اللحظات الأولى لفتح باب التوريد، وتجري عملية التوريد في سهولة ويسر، مؤكدا تجهيز 37 موقعا تخزينيا والاستعداد لتوريد القمح بها قبل فتح موسم التوريد، وسيتم فتحها تباعا بحسب تدفقات القمح من المزارعين، حيث بلغت المساحة المزروعة من القمح في نطاق محافظة الدقهلية هذا الموسم 272 ألف فدان.

وأضاف وكيل وزارة التموين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مديرية تموين الدقهلية بها 37 موقعا تخزينيا موزعة على 3 جهات، وهي البنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن شرق الدلتا، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وكيل وزارة الزراعة يتابع بدء موسم توريد القمح

وفي سياق متصل، تابع المهندس طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، بدء موسم توريد القمح بالدقهلية، وذلك بالمتابعة والمرور على شونة السنبلاوين وصوامع بنى عبيد، والاطمئنان على العمل بهما وتسهيل الإجراءات لاستلام القمح من المزارعين.