«ثروة بلس».. أهم 10 معلومات عن أعلى شهادة ادخار في مصر

يقدم البنك المصري الخليجي، أعلى شهادة ادخار في مصر من بين البنوك المصرية، يطلق عليها اسم «ثروة بلس» لأجل ثلاث سنوات بالجنيه المصري.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك المصري الخليجي على شهادة ثروة بلس، سعر العائد 23% للسنة الأولى ومتغير بعد مرور سنة، ونرصد في السطور التالية أهم 10 معلومات عن أعلى شهادة في مصر.

10 معلومات عن أعلى شهادة في مصر

- الحد الأدنى للإصدار 1000 جنيه ومضاعفتها.

- متاحة للأفراد الطبيعيين فقط.

- دورية صرف العائد شهري.

- معدل العائد ثابت خلال السنة الأولي و قدره 23% سنويًا.

- معدل العائد متغير بعد مرور سنة و يساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولي.

- إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية، السحب على المكشوف أو قرض بضمان حتى 90% من قيمة الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة فقط بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من تاريخ الإصدار.

بداية احتساب العائد

- يتم البدء في احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- المستندات المطلوبة، أوراق فتح الحساب وطلب اصدار شهادة.

- في حال استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر، يتم إعادة احتساب العائد على أساس خصم نسبة من إجمالي مبلغ العائد المحتسب منذ تاريخ شراء الشهادة.