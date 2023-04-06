أعلى عائد على شهادات ادخار في بنوك مصر 2023.. يصل لـ22%

مع زيادة عدد البنوك التي أعلنت عن شهادات جديدة يتم طرحها لأول مرة للعملاء، تساءل الكثير من الناس عن أعلى عائد على شهادات الادخار في بنوك مصر 2023، خاصة بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2%.

أعلى عائد على شهادات الادخار في بنوك مصر

وخلال الأيام القليلة الماضية أعلنت عدد كبير من البنوك عن طرحهم لأعلى عائد على شهادات الادخار في بنوك مصر 2023، والتي وصل عددها إلى حوالي 8 بنوك.

وكان أول البنوك التي طرحت الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ثم البنك التجاري الدولي، بنك القاهرة، البنك الزراعي، بنك QNB، بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات، وأعلن التجاري الدولي عن إيقافه طرح الشهادة الأحد المقبل.

شهادات الـ19% و22%

وأعلنت هذه البنوك طرح شهادات جديدة تراوح العائد الخاص بها بين 19% و22%، لمدة 3 سنوات باختلاف قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة والتي كان من أعلاهم التجاري الدولي بحد أدنى 3 ملايين جنيه.

وتأتي هذه الشهادات عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي رفعت أسعار الفائدة الخميس الماضي، في اجتماعها الثاني للعام الحالي، بنحو 200 نقطة أساس.

وطرح كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادتين ثلاثيتين بعائد شهري 19% ثابت و22% متناقص «22% في السنة الأولى، 18% في السنة الثانية، 16% في السنة الثالثة»، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، كأول بنكين يعلنون عن الشهادات الجديدة لتتبعهم البنوك الأخرى في الإعلان.