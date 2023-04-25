فيلم رمسيس باريس يحصد مليوني جنيه في شباك تذاكر موسم عيد الفطر

حصد فيلم رمسيس باريس للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إيرادات بلغت مليوني جنيه في شباك تذاكر موسم عيد الفطر، وذلك خلال 4 أيام عرض، إذ انطلق الفيلم في دور العرض يوم الجمعة الماضي الموافق أول أيام العيد.

أبطال فيلم رمسيس باريس

فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

أحداث فيلم رمسيس باريس

تدور أحداث فيلم رمسيس باريس في إطار كوميدى، حول إنتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

وأشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا المميزة في الفيلم رمسيس باريس، وخرج الجمهور من القاعات يتحدث عن محتوى الفيلم وقصته التي تدور حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون لموقف يجعلهم يطيرون إلى باريس، ومن هنا تبدأ رحلة هؤلاء الأصدقاء.

وشهدت الأسابيع الماضية تكثيف الشركة المنتجة للفيلم من عمليات الدعائية الخاضة بالفيلم، وكان آخرها طرح الأغنية الدعائية التي يغنيها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري، وسبقها طرح البرومو والأفيش الرسمى.