هل الحصول على عائد شهادة الادخار مقدما أفضل خيار؟.. خبيرة اقتصادية توضح

مع طرح البنوك المصرية، العديد من شهادات الادخار مرتفعة العائد بدورية صرف شهرية أو ربع سنوية أو سنوية أو مدفوعة مقدماً، تتزايد التساؤلات حول الشهادة الأفضل من بينها، وفقاً لدورية صرف العائد، وهي التساؤلات التي تجيب عليها نائبة رئيس بنك مصر السابقة سهر الدماطي.

وذكرت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات لـ«الوطن»، أن اختيار الشهادات سواء مدفوعة مقدمًا أو دوريات عائد متنوعة، يكون حسب احتياجات الشخص: «هل يحتاج المبلغ حاليا بشكل ضروري أم لا، ويمكن شراء شهادة بعائد أعلى يصرف شهريًا أو سنويًا».

هل الأفضل الحصول على عائد شهادة الادخار مقدمًا؟

وأضافت الدماطي أنه في حال كان الشخص يحتاج مبلغ خلال الفترة الحالية وقرر شراء الشهادة ذات العائد المدفوع مقدمًا، فيمكن أن يشتري بالمتبقي من الأموال الذهب للحفاظ على القيمة، حتى انتهاء شهادته التي لا يمكن التصرف فيها طوال فترة مدة الشهادة، فيما أن الذهب الملاذ الآمن في الاستثمار على المدى البعيد.

أذون الخزانة

وتابعت الخبيرة الاقتصادية أن الأفضل أيضا من شهادة الادخار ذات العائد المدفوع مقدمًا، أذون الخزانة خاصة أنها تتيح للشخص اختيار استحقاقات مختلفة بداية من شهر، مواكبة للظروف الاقتصادية.