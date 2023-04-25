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ضبط 6 متهمين بغسيل 35 مليون جنيه من أموال تجارة المخدرات في قنا

كتب:

محمد بركات
02:47 م | الثلاثاء 25 أبريل 2023
وزارة الداخلية- أرشيفية

وزارة الداخلية- أرشيفية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية الرامية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمركز شرطة دشنا بمحافظة قنا)؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والوحدات السكنية والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (35 مليون جنيه تقريبًا).

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