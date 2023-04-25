انطلاق تدريبات كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية اليوم (صور)

استضاف مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، التدريبات غير الرسمية لبطولة كأس العالم للخرطوش، التي تقام في مصرخلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم.

وصول جميع الوفود المشاركة في البطولة

واكتمل اليوم وصول جميع الوفود المشاركة في البطولة، وجرى استقبالها على أفضل صورة من خلال مسؤولي الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني، ثم شارك غالبية الرماة في التدريبات غير الرسمية التي يتم خلالها فحص الأسلحة والتعود على ميادين الرماية وشكل المنافسة.

ومن المنتظر، أن يقام غدا الأربعاء حفل افتتاح البطولة بمشاركة وفود جميع الدول، إذ يجهز الاتحاد حفلا ضخما يليق بالحدث.

وفي هذا السياق، أكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن العمل داخل البطولة يجري على قدم وساق من أجل الانتهاء من جميع التجهيزات لاستضافة بطولة كأس العالم للرماية وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

مصر تشارك بكل قوة وبعدد كبير من الرماة

وأشار إلى أن الاتحاد المصري يسخر كل إمكانياته من أجل الخروج بالبطولة في أفضل صورة ممكنة، مؤكدا أن مصر تشارك بكل قوة وبعدد كبير من الرماة من أجل المنافسة والسيطرة على المراكز الأولى.

وشدد حسني، على أن الاتحاد المصري للرماية جدد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي في قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضح أن استضافة مثل هذه البطولات تمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماة المصريين ويؤهلهم بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية في أولمبياد باريس 2024.