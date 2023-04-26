الأرصاد تعلن موعد انخفاض الحرارة مرة أخرى بالمحافظات بمقدار 5 درجات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انخفاض الحرارة مرة أخرى في المحافظات، حيث سيتحول الارتفاع في درجة الحرارة إلى انخفاض وتتمثل ذروة الانخفاض خلال الأيام المقبلة، بأن تنخفض درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المناطق بمقدار 5 درجات مئوية، ما يعكس أن تلك الأماكن ستكون باردة خاصة خلال الليل.

انخفاض جديد خلال أيام

وكشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبل، سوف تشهد انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد وسيكون بحسب التوقعات هناك انخفاض فى درجات الحرارة يصل إلى 5 درجات مئوية.

بداية الانخفاض في درجات الحرارة

ووفقاً لما ورد في توقعات خبراء الأرصاد لدرجات الحرارة العظمى والصغرى، فإن درجات الحرارة، سوف تنخفض مرة اخري بداية من يوم الجمعة القادم، حيث تشهد العديد من المحافظات انخفاضاً كالتالي

القاهرة الكبرى: والوجه البحري العظمى المتوقعة 27 أما الصغرى 15 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمي 22 والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء، العظمي 33 والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد: العظمي 29 اما الصغرى 17 درجة مئوية

جنوب الصعيد: العظمي 35 والصغرى 20 درجة