تحرير 51 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات رقابية في دير مواس بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا تكثيف الحملات الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع، والعمل على توفيرها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

حملة تموينية مكبرة على الأسواق

من جانبه قال عامر طه، رئيس مركز ومدينة دير مواس، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية بدائرة المركز، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن تحرير 51 محضرا، منها 45 محضرا للمخابز المخالفة.

تنوعت المخالفات بين نقص وزن ومواصفات وعدم إعلان ونظافة وعدم إعطاء بون ونظافة، بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر للمحال التجارية وذلك لعدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة على المخابز

وفي وقت سابق قال اللواء أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، إنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية، بنطاق مدينة ملوي، والوحدات القروية للمعصرة، ونواي، وإبشادات، بالتعاون مع إدارة تموين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 50 مخالفة تموينية لعدد من المخابز البلدية، تنوعت ما بين نقص وزن غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.