رفع 120 ألف طن مخلفات وضبط 3 أطنان دقيق مدعم في الجيزة خلال إجازة العيد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن جميع أجهزة المحافظة نفذت الخطة التي جرى وضعها لاستقبال عيد الفطر بنجاح، واستطاعت بالتنسيق المشترك والمتابعة المستمرة تقديم جميع الخدمات للمواطنين، والتصدي لجميع صور مخالفة القانون، خاصة خلال إجازة العيد.

وأكد محافظ الجيزة، أنه جرى تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم، في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالي وراحة المواطنين، مشيرا إلى أن هيئة النظافة والتجميل قامت برفع 55 ألف طن من المخلفات بنطاق أحياء المحافظة التسعة، بينما قامت المراكز والمدن برفع 65 ألف طن ليصل إجمالي ما جرى رفعه من قمامة ومخلفات خلال إجازة العيد إلى أكثر من 120 ألف طن، وهو ما يعكس حجم الجهود التي جرى بذلها لظهور الشوارع بالشكل الحضاري اللائق.

حملات مستمرة على المواقف

وأشار محافظ الجيزة إلى أن غرفة العمليات تعاملت مع شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالظواهر السلبية خلال إجازة العيد، وجرى توجيه كل شكوى إلى الجهة المختصة وسرعة التعامل معها، مؤكدًا أنه جرى توجيه حملات مستمرة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة وعدم استغلال المواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد، إنه جرى تكليف الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الأسواق للتأكد من جودة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة والمرور على الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من انتظام تواجد الإدارات الميدانية.

توافر الأطقم الطبية

وأشار إلى أنه جرى المرور على المستشفيات للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات العلاجية والأدوية وانتظام الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على الوجه الأكمل خلال إجازة عيد الفطر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين عن العمل.

وأضاف محافظ الجيزة أن الأجهزة التموينية تابعت انتظام العمل بالمخابز وفقا لقوه العمل المحددة بقطاعات المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجرى تحرير 390 محضرا تموينيا لمخابز لضبط مخالفات بها وضبط نحو 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بمنشآت مخالفة إلى جانب مرور ومتابعة إدارات الطب البيطري على المحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين.

وجرى توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بتحرير محاضر بيئة لمخالفات وكذا رفع كل مظاهر الإهمال الممثلة في الأسواق العشوائية والإشغالات والتعديات التي كانت تعوق الطريق أمام حركة المواطنين إذ شهد عدد من المناطق ذات الكثافات السكانية العالية ومنها إمبابة والهرم والعمرانية والوراق حملات مكبرة لإزالة أوجه التعدي على الطريق العام.

ملاحقة التعديات علي الأراضي الزراعية

في سياق متصل، أكد اللواء أحمد راشد، أنه جرى المرور على الملاهي خاصة في المناطق الشعبية والتأكد من عوامل الأمان بالألعاب الترفيهية حفاظا على سلامة الأطفال مع إزالة عدد من الملاهي المتعدية على الطريق العام وتعيق حركة المواطنين بالوراق وشمال وكذلك متابعة المراسي والمتنزهات النيلية للتأكد من توافر وسائل الأمان والحماية ومراجعة التراخيص الخاصة بها.

منع 40 مخالفة في المهد على الأراضي الزراعية

وأكد اللواء أحمد راشد، أنه جرى توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بملاحقة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ورصدها على مدار الساعة، الأمر الذي أسفر عن منع 40 مخالفة وتعد في المهد على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد بمراكز ومدن المحافظة وكذلك ضبط وإزالة 9 حالات بناء مخالف بأحياء الوراق وجنوب والطالبية والدقي.

وقال محافظ الجيزة، إنه شدد على رؤساء المدن والمراكز بضرورة متابعة حالات الإزالة التي جرت بشكل دوري، ورصد والتصدي دون تهاون لأي تعديات على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.

تواجد 75% من قوة العمل

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمحافظة، لما بذلوه من جهود في تطبيق الخطة التي جرى وضعها قبل العيد، والتي أوجبت إلغاء الإجازات والراحات للعمل على راحة وسلامة المواطنين وتواجد 75% من قوة العمل البشرية بالجهاز التنفيذي.