محافظ الجيزة يوزع العيديات والهدايا على نزلاء دور الأيتام والمسنين

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي، بالمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد في لفته إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول يوم لعيد الفطر المبارك.

جمعية الخدمات المتكاملة

استهل المحافظ جولته بزيارة المؤسسة الإيوائية للبنين والمؤسسة الإيوائية للبنات ودار المسنات التابعين لجمعية الخدمات المتكاملة بشارع حافظ حسن بمبنى مديرية التضامن الاجتماعي بحث العجوزة.

واطمأن محافظ الجيزة على مستوى الخدمات المقدمة للنزيلات بدار المسنات والأطفال والشباب بدار الرعاية وحجم الرعاية الصحية التي يتلقوها وقدم العيدية لهم.

التواصل الدوري والتنسيق مع المحافظة

ووجه محافظ الجيزة، القائمين على دور الرعاية بتلبية أي متطلبات لهم، مؤكداً على ضرورة أن يتم التواصل الدوري والتنسيق مع المحافظة في حال وجود أي معوقات تواجه النزلاء أو القائمين على الدار لسرعة حلها.

ووجه «راشد» نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن والشئون الصحية بتوفير كافة احتياجاتهم وسرعة التنسيق لتوفير طبيب مقيم للمتابعة الدورية لحالاتهم الصحية.

تحسين مستوى الخدمات

وأكد المحافظ للنزيلات على حرص الدولة بكافة أجهزتها على دعم المواطنين والدفع عن كاهلهم وتحسين مستوى الخدمات جنبا إلى جنب التوسع في تنفيذ المشروعات القومية التي من شأنها رفع مستوى معيشة المواطنين بمختلف المحافظات، مؤكدا حرصه على التواجد معهم في هذا اليوم تقديرا لهم.

واستمع المحافظ لعدد من المواهب من نزلاء دور الرعاية، موجها بتوفير وظائف مناسبة لمؤهلاتهم وتوفير تسهيلات لتخصيص وحدات مشروعات الشباب من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة ووحدات الإسكان الاجتماعي لخريجي الدار لدعمهم.

المحافظ يتفقد مستشفى شبرامنت

وقال محافظ الجيزة إن يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة، وتتجلى فيه القيم السمحة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يجعل كل أيامها أعياد.

كما استكمل «راشد» زياراته بتفقد مستشفى شبرامنت المركزي للاطمئنان على تجهيزات المستشفى والمرضى المتواجدين وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وقام بإهدائهم العيدية متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى بالمستشفى، مؤكدا على ضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.