التفاصيل الكاملة لأغنية الفنان حسن فؤاد الجديدة «غطي وشك»

طرح الفنان حسن فؤاد منذ قليل، أغنيته الجديدة «غطي وشك»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وعدد من المنصات السمعية المعروفة.

أغنية «غطي وشك» من كلمات الشاعر ماجد ميخائيل

تعد أغنية «غطي وشك»، من كلمات الشاعر ماجد ميخائيل، ألحان الموسيقار مايكل عياد، توزيع بيتر فرح ، وإخراج سامح إبراهيم.

تعتبر الأغنية الجديدة هى العمل الثاني بين حسن فؤاد والشاعر ماجد ميخائيل حيث كان العمل الأول بينهم طرح منذ عدة أسابيع بعنوان «ستي فاطمة».

حسن فؤاد قدم تتر مسلسل الوتد

يذكر أن الفنان حسن فؤاد قدم عددا من الأغنيات الشهيرة من بينها «مين فينا محبش»، تتر مسلسل «الوتد» عام 1996، وكذلك أغنية تتر مسلسل " أرابيسك" عام 1994، وتعاون فيها مع سيد حجاب وعمار الشريعي

كما خاض المطرب حسن فؤاد تجربة التمثيل في مسلسل «الوتد» بشخصية «عبد الباقي» مع الفنان القديرة الراحلة هدى سلطان والفنان يوسف شعبان والفنانة فادية عبد الغني وحقق المسلسل نجاحا منقطع النظير وقت عرضه.