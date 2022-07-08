مواعيد المترو في عيد الأضحى 2022.. قطارات إضافية لمنع الزحام

كشف أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن تفاصيل مواعيد المترو في عيد الأضحى 2022، مؤكداً أن الهيئة القومية للمترو عملت على رفع حالة الطوارئ لصيانة وتجهيز القطارات، وسيجري تطبيق إجراءات احترازية مشددة وصارمة بجميع المحطات لمواجهة كورونا وحماية الركاب، علاوة على تشديدات شرطية داخل المحطات وعربات القطارات، لتوفير الأمن والحماية لكل الركاب.

تفاصيل مواعيد المترو في عيد الأضحى 2022

وأكد «عبدالهادي» لـ«الوطن»، أنّ مواعيد المترو في عيد الأضحى 2022، كما هي في الأيام العادية، إذ يتحرك أو قطار عند الساعة 5.30 صباحا، وحتى الواحدة صباحاً، موضحاً أنه لم يتم تمديد المواعيد، لافتاً إلى أنه سيجري نشر فرق الصيانة والطوارئ بجميع المحطات، لمواجهة الأعطال المفاجئة تزامنا مع إجازة عيد الأضحى 2022، وسيجري تقليل زمن التقاطر بين القطارات، لمنع حدوث زحام على الأرصفة وداخل عربات القطارات.

إجراءات مترو الأنفاق لمواجهة كورونا خلال عيد الأضحى

- منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات لمنع تزاحم المواطنين على منافذ التذاكر في صالات المحطات، للحد من انتشار كورونا.

- تعقيم وتطهير محطات مترو الأنفاق كل ساعتين تقريبا.

- بيع الكمامات الطبية داخل منافذ بيع التذاكر بالمحطات.

- إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية أثناء العمل.

- تعقيم القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، لتوفير السلامة والأمان للركاب.

- عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامة الطبية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

- تقليل زمن التقاطر بين القطارات لتخفيف الزحام على أرصفة المحطات.

- تطبيق غرامة فورية قدرها 50 جنيها على أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.

- عزل أي عامل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا من العمل ومنحه إجازة لمدة 15 يوما.

- تجهيز قطارات إضافية يجري الدفع بها وقت الذروة ومنع الزحام داخل المحطات.