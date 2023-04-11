لو هتدخر 500 ألف جنيه في الشهادات الجديدة.. اعرف العائد شهريا

الكثير من أصحاب المدخرات يبحثون عن عائد جيد على مدرخاتهم خصوصا في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي يشهدها العالم حاليًا، لذا قرر عدد من البنوك طرح شهادات ادخار للعملاء، يمكن أن تساعد في منحهم عائدًا على مدرخاتهم، إذ أعلن بنك مصر والأهلي طرح شهادة ادخار ثلاثية بعائد ثابت 19% او بعائد متناقص يصل الى 22% فى السنة الأولى و18% فى السنة الثانية و16% فى السنة الثالثة.

العائد على الشهادة الثابتة 19%

وبحسبة بسيطة إذا قام العميل بادخار 500 ألف جنيه في الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 19% من بنك مصر والبنك الأهلي لمدة 3 سنوات سيحصل العميل على نحو 7900 جنيه شهريا، وسيكون العائد في نهاية المدة في حدود الـ285 ألف جنيه أي بعد 3 سنوات.

العائد من الشهادات المتناقصة

أما إذا تم ادخار نصف مليون جنيه في الشهادة ذات العائد المتناقض من البنك الأهلي وبنك مصر ذات الـ3 سنوات، فإنّ منها سيكون كتالى:

- في السنة الأولي سيحصل العميل على 9166 جنيهًا كل شهر؛ لأن الفائدة في السنة الأولى 22%.

- السنة الثانية سيكون العائد الشهر 7500 جنيه؛ لأن نسبة الفائدة على الفائدة 18% في السنة الثانية.

- السنة الثالثة سيحصل العميل على 6666 جنيها شهريا لأن الفائدة 16% فى السنة الثالثة.

- وأما أجمالي العائد على الشهادات ذات العائد المتناقص فى نهاية المدية سيكون 280 ألف جنيه.

رفع سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% إلى 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب فى 30 مارس الماضي، وقرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75%.