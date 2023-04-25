مصرع شخص أثناء سيره بالطريق بالمنيا.. سقطت عليه نخلة

سقطت نخلة على شاب أثناء سيره بالطريق العام في قرية البياضية التابعة لمركز ملوي في جنوب المنيا، ونتج عن ذلك مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

سقوط نخلة في قرية البياضية

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط نخلة علي شخص أثناء سيره بالطريق العام داخل قرية البياضية، بشرق النيل في مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أنه أثناء سير شاب يدعى عارف توفيق 25 عاما، مقيم في مركز ملوي، بالطريق العام، داخل قرية البياضية التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة في شرق النيل بمركز ملوي، سقطت عليه نخلة، مما أدى إلى إصابته بتهشم في الرأس ونتج عن ذلك وفاته.

نقل جثة شاب إلى المشرحة

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي ملوي التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وتم الدفع بلودر تابع للوحدة المحلية لرفع النخلة وفتح الطريق العام، لتسير حركة المرور.

وكانت محافظة المنيا شهدت قبل قليل حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن، مما أسفر عن إصابة 22 شخص من مركزملوي ومحافظة القاهرة.