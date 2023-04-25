تعاود البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، العمل اعتبارا من غدٍ الأربعاء، وذلك بعد أطول عطلة رسمية منذ بداية العام وصلت إلى 6 أيام متضمنة إجازة عيد تحرير سيناء، ويبحث الكثيرون عن مواعيد العمل بالبنوك بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر 2023.

مواعيد العمل بالبنوك بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر 2023

وترصد الوطن في السطور التالية، مواعيد العمل بالبنوك بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر 2023:

8 ساعات عمل

ومن المقرر أن تفتح البنوك أبوابها لاستقبال العملاء اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا حتى 3.30 عصرا، بمعدل 8 ساعات عمل، وذلك بعد أن كانت تعمل 4 ساعات فقط خلال شهر رمضان.

خفض ساعات العمل خلال شهر رمضان

وكان البنك المركزي المصري، قرر خفض ساعات العمل خلال شهر رمضان داخل القطاع المصرفي المصري إلى 4 ساعات عمل فقط ليصبح النشاط المصرفي متاحا من 9.30 صباحا لـ1.30 ظهرا، ولذلك تتغير مواعيد العمل بالبنوك بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر 2023.

أطول عطلة في البنوك منذ بداية العام

كانت عطلة البنوك في عيد الفطر المبارك اعتبارا من الخميس 20-4-2023 وحتى الثلاثاء 25-4-2023، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

تعطيل العمل في البنوك يوم آخر

من المتوقع أن يصدر البنك المركزي، قرارا في وقت لاحق بتعطيل العمل في البنوك بمناسبة عيد العمال.