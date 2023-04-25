جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023.. بالتفاصيل

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023، المقررة يوم السبت المقبل الموافق 29 أبريل، حيث تبدأ الامتحانات بمادتي الفقه، ثم مادة اللغة العربية، على أن تكون مدة امتحان كل منها ساعتين، ووفقا لجدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023، سيؤدي الطلاب امتحان مادتي أصول الدين (التفسير والحديث) ومادة العلوم، الأحد المقبل يوم 30 أبريل.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023

وضمن جدول امتحانات الصف الأول الاعدادى الأزهري 2023، يمتحن الطلاب يوم الإثنين 1 مايو 2023 مادتي اللغة العربية والهندسة، ويؤدي الطلاب امتحانات مادتي أصول الدين «التوحيد والسيرة» والدراسات الاجتماعية، يوم الثلاثاء 2 مايو، ويوم الأربعاء 3 مايو، يمتحن الطلاب مادتي حفظ القرآن الكريم وتجويده والجبر.

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023 الترم الثاني، يواصل الطلاب الامتحانات بمادتي مادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية يوم السبت 6 من مايو، وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023 الترم الثاني كالتالي بمواعيد الامتحانات.