موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023.. يستفيد منه 5.2 مليون أسرة

يبدأ مستفيدو تكافل وكرامة، صرف دعم شهر مايو 2023، بزيادة قدرها 25%، يوم الاثنين الموافق 15 مايو المقبل، وذكرت زارة التضامن أنه يجري الصرف لـ 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن.

وتزامنا مع تحديد موعد صرف تكافل وكرامة شهر مايو 2023، أشارت وزارة التضامن، إلى أنه يشترط للحصول على الدعم أن يكون الأسرة لديها طفل واحد على الأقل، من سن الميلاد حتى 18 عاما، كما يشترط للحصول على دعم تكافل أن تقوم الأسرة المستفيدة بتسجيل الأطفال بدءا من عمر 6 سنوات في المدارس، إذ أن التزام الأبناء بالحضور بانتظام بنسبة لا تقل عن 80% في المدرسة شرط أساسي لانتظام صرف الدعم النقدي.

مستندات التقديم لمعاش تكافل وكرامة 2023

وعن كيفية التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة، أشارت «التضامن» إلى أن التقديم يكون مجانا ومن خلال أقرب وحدة تضامن اجتماعي، على أن يجري إرفاق المستندات التالية:

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد طالب للمقيدين جامعياً.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد بعمر 18 عاما فأكثر.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

وأشارت «التضامن» إلى أن هناك عدة موانع لصرف تكافل وكرامة من بينها ما يلي:

- ملكية أرض زراعية من نصف فدان فأكثر.

- ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن وذلك بهدف التجارة، ومن لديه ملكية محل تجاري أو أكثر.

- ملكية رؤوس مواشي للتجارة.

- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني.

- الشراكة في مشروعات خاصة، أو يحصل على معاش قطاع خاص أو عام.