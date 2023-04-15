بعد زيادتها 25%.. اعرف هتقبض كام من تكافل وكرامة في أبريل

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا اعتبارا من أول أبريل 2023، بما يشمل 22 مليون مواطن يستفيدون من الدعم النقدي.

قيمة دعم تكافل وكرامة بعد الزيادة

- عملاء تكافل الذين يحصلون على 500 جنيه كمتوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل بعد زيادة 25%، سيصبح قيمة الدعم 625 جنيها.

- عملاء كرامة من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا سيتقاضون بعد الزيادة 562.5 جنيها.

- عملاء كرامة من الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيها شهريا سيحصلون بعد الزيادة على 562.5 شهريا.

- عملاء كرامة من الأيتام الذين يتقاضون 350 جنيهًا، سيحصلون على 437.5، وذلك بعد زيادة 25%.

مستندات الاشتراك في تكافل وكرامة

- صور بطاقة الرقم القومي سارية، وعلى العنوان الحالي للأفراد، 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر»، للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل علىها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلي 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.