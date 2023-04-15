رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بعد زيادتها 25%.. اعرف هتقبض كام من تكافل وكرامة في أبريل

كتب:

محمد عيسى
09:48 م | السبت 15 أبريل 2023
فيزا تكافل وكرامة - صورة أرشيفية

فيزا تكافل وكرامة - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا اعتبارا من أول أبريل 2023، بما يشمل 22 مليون مواطن يستفيدون من الدعم النقدي.

قيمة دعم تكافل وكرامة بعد الزيادة  

 - عملاء تكافل الذين يحصلون على 500 جنيه كمتوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل بعد زيادة 25%، سيصبح قيمة الدعم 625 جنيها.

- عملاء كرامة من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا سيتقاضون بعد الزيادة 562.5 جنيها.

- عملاء كرامة من الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيها شهريا سيحصلون بعد الزيادة على 562.5 شهريا.

- عملاء كرامة من الأيتام الذين يتقاضون 350 جنيهًا، سيحصلون على 437.5، وذلك بعد زيادة 25%.

مستندات الاشتراك في تكافل وكرامة

- صور بطاقة الرقم القومي سارية، وعلى العنوان الحالي للأفراد، 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر»، للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل علىها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلي 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

اقرأ المزيد:

الاستعلام عن أفراد بطاقة التموين.. اعرف حصة الأسرة من السلع والخبز

مسلسل جميلة الحلقة 2.. الوصية تفجر أزمة بين أفراد الأسرة

أفلام عائلية يمكن مشاهدتها مع أفراد الأسرة.. كوميدية واجتماعية

جمعية رسالة لـ قناة الحياة: قدمنا خلال قوافل ستر وعافية معرض ملابس لكل أفراد الأسرة

أمين الفتوى: يجب توزيع الأدوار داخل الأسرة على كل أفراد حتى الأطفال

خدمات التموين عبر مصر الرقمية.. بينها تفعيل البطاقة وضم أفراد الأسرة
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.