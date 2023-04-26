أعلنت مديرية التربية والتعليم، مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة السويس، موضحة أنّ الامتحانات سوف تنطلق يوم السبت 6 مايو 2023، للمدارس الرسمية واللغات، وأن اللجان الامتحانية تبدأ في التاسعة صباحاً للفترة الأولى بحسب التوقيت الصيفي، وبالنسبة للمواد التي تضاف إلى المجموع، تبدأ الامتحانات الخاصة بها يوم 8 مايو.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة السويس

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي، على النحو التالي:

موعد وجدول امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع

السبت 6 مايو: الفترة الأولى المواطنة وحقوق الإنسان لمدة ساعة، والفترة الثانية مادة الكمبيوتر والتكنولوجيا فترة ثانية لمدة ساعة أيضًا.

الأحد 7 مايو: التربية الدينية الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف، والفترة الثانية تكنولوجيا زراعة وصناعة وإدارة أعمال ومدة اللجنة ساعة.

موعد وجدول امتحانات المواد المضافة إلى المجموع

الاثنين 8 مايو: لغة عربية لمدة ثلاث ساعات فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 10 مايو: لغة أجنبية أولى مدة اللجنة ساعتين ونصف، والفترة الثانية كيمياء لمدة ساعة ونصف.

السبت 13 مايو : فترة أولى أحياء لمدة ساعة ونصف، والفترة الثانية تاريخ لمدة ساعة ونصف أيضًا.

الاثنين 15 مايو: رياضيات فترة أولى لمدة ثلاث ساعات، فلسفة ومنطق لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 17 مايو: فيزياء مدة اللجنة ساعة ونصف، وجغرافيا لمدة ساعة ونصف.

وامتحانات العملي لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة تحددها كل مدرسة بما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية، ويتم إجراء الامتحان للطلاب على الأنشطة التربوية عمليا «التربية الفنية والتربية الموسيقية وغيرها» قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

ووفقاً لما جاء في إعلان مديرية التربية والتعليم بالسويس، فإن جدول الامتحانات للصف الثاني الثانوي، جاء على النحو التالي:

المواد غير المضافة إلى المجموع

السبت 6 مايو: مادة المواطنة وحقوق الإنسان فترة أولى لمدة ساعة واحدة، والفترة الثانية كمبيوتر وتكنولوجيا.

الأحد 7 مايو: التربية الدينية فترة أولى مدة اللجنة ساعة ونصف، والفترة الثانية تكنولوجيا صناعة وإدارة أعمال لمدة ساعة واحدة.

المواد غير المضافة إلى المجموع

الثلاثاء 9 مايو: لغة عربية لمدة ثلاث ساعات، ولغة أجنبية ثانية لمدة ساعة ونصف فترة ثانية.

الخميس 11 مايو: فترة أولى لغة أجنبية أولى 3 ساعات، ومادة أحياء لمدة ساعتين للعلمي، والفترة الثانية للأدبي فلسفة لمدة ساعتين.

الأحد 14 مايو: جبر وتفاضل وحساب مثلثات فترة أولى لمدة ثلاث ساعات، وفترة ثانية علمي كيمياء لمدة ساعتين، فترة ثانية أدبي تاريخ ساعتين.

الثلاثاء 16 مايو: تطبيقات رياضية لمدة ساعتين ونصف للعلمي، وجغرافيا لمدة ساعتين للأدبي.

الخميس 18 مايو: فترة أولى فيزياء لمدة ساعتين للعلمي، وعلم نفس فترة أولى مدة اللجنة ساعتين للأدبي.

وأشارت المديرية، إلى أنّ الطلاب الذين لم يؤدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول لعذر مقبول، يمكنهم أدائها بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني كل يوم على حده، طبقًا للجدول المعلن.