3 انخفاضات متتالية لأسعار الذهب.. ماذا حدث في محلات الصاغة خلال 24 ساعة؟

تواصل أسعار الذهب تراجعها في محلات الصاغة المصرية، لتسجل خسائر بنحو 30 جنيهًا في سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق، بعد أن تراجع ثلاث مرات متتالية على مدار تعاملات اليوم الثلاثاء 25-4-2023، تزامنًا مع الساعات الأخيرة من إجازات عيد الفطر المبارك التي استمرت 6 أيام متضمنة إجازة عيد تحرير سيناء.

وترصد الوطن في خلال السطور التالية، ماذا حدث في محلات الصاغة خلال 24 ساعة؟

ثلاث تراجعات متتالية

تعرضت أسعار الذهب إلى تراجعات متتالية مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 25-4-2023، ورصدت الوطن، ثلاث تراجعات متتالية، كانت البداية مع تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 2495 جنيهًا، ثم تراجع إلى 2485 جنيهًا، وفي المرة الثالثة تراجع سجل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2470 جنيهًا.

خسائر سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغت خسائر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق نحو 30 جنيهًا بالمقارنة بالسعر الحالي 2470 جنيهًا مع سعر إغلاق أمس الاثنين الذي كان عند 2500 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق إلى 2470 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً إلى مستوى 2823 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 1647 جنيهًا دون مصنعية للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2117 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2588 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 12

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 1411 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم تراجعا إلى 19 ألفا و760 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.