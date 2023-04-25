هل سعر جرام الذهب عيار 21 «مبالغ فيه»؟.. مدير منصة تداول إلكتروني يجيب

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مع تراجع طفيف للأوقية في البورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو المقبل.

استقرار أسعار الذهب اليوم

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة إلكترونية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجّل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2500 جنيه، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 1983 دولارًا.

أسعار الذهب مبالغ فيها

وأضاف «إمبابي»، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2857 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2142 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1667 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20000 جنيه.

وكانت أسعار الذهب، ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار21 التعاملات عند مستوى 2460 جنيها، ولامس مستوى 2520 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2500 جنيه، وارتفعت الأوقية بقيمة 7 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1982 دولارا، ولامست مستوى 1979 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1989 دولارًا.

وأوضح أن فروق الأسعار بين سعر الذهب الحالي، والأسعار المحددة على سعر الدولار بالبنك المركزي أو السوق الموازية كبيرة للغاية، لافتا إلى أن حجة ارتفاع الطلب ونقص المعروض فتحت الباب أمام المنتفعين لاستغلال مخاوف المواطنين من انخفاض قيمة العملة، لدفعهم للشراء بأسعار مبالغ فيها.