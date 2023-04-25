تراجع سعر جرام الذهب اليوم للمرة الثانية.. هل تصدق توقعات الشُعبة؟

شهدت أسعار الذهب تراجعا للمرة الثانية على مدار اليوم الثلاثاء، في سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات في الجرام، بعد أن تراجعت أمس نحو 3 مرات خلال التعاملات في اليوم بنسبة بلغت نحو 40 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق إلى 2485 جنيهًا بعدما سجلت 2495 جنيها صباح اليوم، وسعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2840 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وهبط جاء سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 2130 جنيهًا، بدون مصنعية للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما تراجع سجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2130 جنيهًا، للشراء وبدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم تراجعا إلى 19 ألفا و880 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

توقعات بتراجع أسعار الذهب

وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية وعضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب تراجعات بعد العيد.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تتراجع أسعار الذهب الفترة المقبلة في السوق، بنحو 100 جنيه.

وتابع عضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية، أن الفترة الحالية في سوق الذهب تشهد موجة ضغط على المعدن الأصفر، ما تسبب في ارتفاع الأسعار، بينما تشير التوقعات إلى تراجع واستقرار أسعار الذهب الفترة المقبلة.