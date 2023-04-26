«صاحبي عشرة عمري مخاصمني ومش بيرد عليا أعمل إيه؟».. داعية يرد عبر قناة الناس

ردّ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال متصل قال له إن صديقه وعشرة عمره قاطعه منذ 6 سنوات بسبب خلاف ولا يرد على اتصالاته المتكررة ويقابلها بجمود تام.

أي شخص يعتذر لك يجب أن تقبل عذره

وقال تمام خلال حواره ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس: «هناك مشكلة حدثت بين المتصل وصديقه، وقاطعه صديقه، والمشكلة في أن صديقه لا يرغب في التحدث إليه، ونقول إن أي شخص يعتذر لك يجب أن تقبل عذره، قبول العذر مهم جدا في حياتنا، إذا اعتذر لك أخوك ولم تقبله عذره تأثم، خاصة أنه إذا أصر على هذا الأمر، وأنصح المتصل بالمداومة على هذا الامر ويحاول أن يصل صديقه بقدر الطاقة والإمكان حتى يفرغ صبره».

وأضاف الداعية: «سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وهو ابن فاطمة قال من شتمني في أذني هذه واعتذر لي في هذه قبلت عذره، وبالتالي فإن قبول العذر مهم جدا، وفي حديث يقول النبي من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل عذره لم يرد على الحوض، فيجب أن نتعايش بأخلاق النبي، هو من علمنا ذلك، سيدنا النبي لم يغضب من أحد، وعندما يخطئ أحد في حقك ويعتذر له اقبل عذره مرضاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.