«كيف تثق في صحة أحاديث النبي؟».. داعية يرد عبر قناة الناس (فيديو)

قال الدكتور أيمن عيد الحجار الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إنّ الشخص الذي يريد ان يتثبت من السنة النبوية عليه أن يسأل العلماء الربانيين والعلماء المختصين في السنة.

وأضاف الحجار خلال استضافته بقناة الناس، أن كل علم من العلوم سواء الشرعية أو العربية أو التطبيقية أو التجريبية له أهله وله مختصون، فلا يمكن أن نسأل مهندسين في أمر يتعلق بالطب ولا طبيبا في أمر يتعلق ببناء مبنى أو بيت أو عمارة.

وتابع الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر: «لابد أن نرجع إلى العلماء، لدينا أقسام الحديث في كليات أصول الدين على مستوى الجمهورية، مصر زاخرة بالعلماء، هي بلد عظيم فيها من العلماء والصالحين والمختصين في شتى العلوم والفنون، لا سيما العلوم الشرعية، وإذا كانت الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين من حيث العبادة، فإن مصرَ الأزهر هي قبلة المسلمين من حيث العلم، اختصارا، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تتبع المواقع الموجودة على شبكة الإنترنت وتبحث على جوجل وتتلقى أي معلومة، هذا الكلام فيه الحق والخطأ والصواب وأفكار ورؤى غير مسددة كثيرة جدا على الإنترنت».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.