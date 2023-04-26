إجازات شهر مايو 2023.. تبدأ بعد أيام قليلة

يهتم العاملون في الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، بمعرفة الإجازات التي تخص كل شهر على مدار العام كاملا، وترصد السطور التالية، إجازات شهر مايو 2023 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

إجازات شهر مايو 2023

وتبدأ إجازات شهر مايو 2023، بإجازة عيد العمال يوم الإثنين الموافق 1 مايو، المقرر أن ترحل إلى نهاية الأسبوع وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بترحيل أي إجازات أو عطلات رسمية في حال مجيئها في بداية الأسبوع أو منتصفه إلى آخر الأسبوع، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين وعدم تعطيلها على مدار الأسبوع.

عطلات شهر مايو 2023

وفيما يتعلق بالإجازات المتبقية من شهر مايو 2023 جاءت على النحو التالي.

- الخميس 4 مايو (عيد العمال).

- الجمعة 5 مايو.

- السبت 6 مايو.

- الجمعة 12 مايو.

- السبت 13 مايو.

- الجمعة 26 مايو.

- السبت 27 مايو.

يذكر أنّ أول إجازة حصل عليها المواطنون بعد إجازة عيد الفطر المبارك، كانت أمس وهي إجازة تحرير سيناء، حيث اعتاد المصريون على الاحتفال بذكرى تحرير الأرض الطيبة في سيناء في ذلك اليوم منذ 41 عاما، وتم ضمها مع إجازة عيد الفطر المبارك، وتُحتسب بأجر كامل للعاملين في القطاع العام والخاص وفقا لقانون العمل.