موعد رحلات الحج 1444.. متى يبدأ سفر المصريين؟

كشفت شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، إنه وبالتوافق مع التعليمات الصادرة عن هيئة الطيران المدني السعودي لهذا العام، ستبدأ المملكة وحسب موعد رحلات الحج 1444 في تسيير الرحلات ابتداءً من مطلع ذي القعدة من العام الهجرى 1444، الموافق 21 مايو المقبل، على أن تكون آخر رحلات الحج المقرر استقبالها بالمملكة هو يوم 4 ذي الحجة الموافق 22 يونيو 2023.

موعد رحلات الحج 1444

وأوضحت الشركة أن الحجاج سيعودون إلى بلادهم بعد الانتهاء من أداء مناسك الفريضة، ابتداء من يوم 13 ذي الحجة من العام الهجري الحالي، الموافق 2 يوليو 2023، على أن تكون آخر موعد لرحلات الحج المغادرة من الأراضي المقدسة هو يوم 15 محرم من العام الهجري 1445، الموافق 2 أغسطس 2023.

ومن جهة أخرى، أعلنت غرفة شركات السياحة، التابعة لاتحاد الغرف السياحية، أنه يجرى إجراء القرعة الإلكترونية للفائزين بالحج السياحي، وإعلان أسماء الفائزين بالحج السياحي 30 أبريل الجاري.

عدد المتقدمين للحج

وأشارت الغرفة إلى أن أعداد المتقدمين للحجّ الذين تنظمه وزارة السياحة ولآثار هذا العام من المتوقع أن يقترب من الأعداد التي تقدمت للحج السياحي في العام الماضي، حيث إن أعداد المواطنين الذين تقدموا في العام الماضي للحج الذي تنظمه الوزارة اقترب من 70 ألف متقدما.