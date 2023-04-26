فيلم «يوم 13» يفوق التوقعات بشباك التذاكر.. حقق 11 مليون جنيه خلال أيام العيد

استطاع فيلم الرعب المصري «يوم 13» للمخرج وائل عبدالله، قلب الموازين خلال موسم عيد الفطر السينمائي، حيث نجح في التواجد بالمركز الثاني في قائمة الإيرادات على مدار أيام العيد متفوقا على فيلم «ابن الحاج أحمد»، لتصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ 11 مليون جنيه خلال 5 أيام، وفقا لقائمة الإيرادات.

وحقق فيلم «يوم 13» إيرادات عن أمس الثلاثاء وصلت لـ 1.9 مليون جنيه، أما يوم الاثنين فحقق 2.6 مليون جنيه، ووصلت إيراداته عن يوم الأحد لـ 3.1 مليون جنيه، وحقق يوم السبت 2.4 مليون جنيه، أما في أول أيام العيد قاربت إيراداته الـ مليون جنيه.

البرومو الدعائي لـ فيلم يوم 13

تفاصيل فيلم «يوم 13»

يجمع فيلم «يوم 13» في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم: أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

ومن جانبه كشف صفوت الهلباوي نائب مدير عام التوزيع في شركة «دولار فيلم»، أن فيلم «يوم 13» كسر التوقعات ونجح في تحقيق إيرادات مرتفعة خلال أيام العيد، قائلا في تصريحات لـ «الوطن»: «الفيلم تجربة مهمة للمرة الأولى نرى فيلم رعب عربي 3D، ويحمل توقيع المخرج وائل عبدالله وهو شخص مخضرم في صناعة السينما، ولكن كنا نعتقد أن الجمهور سوف يتفاعل معها بشكل أكبر بعد موسم العيد».