قصة وفاة «خالد» أثناء تشطيب شقة الزوجية بسبب انفجار أنبوبة البوتاجاز

البحث عن الرزق الحلال كان همه الأكبر، ترك منزل أسرته في بني سويف وذهب إلى القاهرة، ظل «خالد» يعمل «أرزقي» باليومية، حتى نجح في استئجار شقة في منشأة ناصر بالقاهرة، وخلال تشطيب شقة الزواج، كان يعد الشاي للعمال، وفجأة انفجرت فيه أنبوبة بوتاجاز ومات جراء إصابته تلك.

تفاصيل وفاة خالد في شقة الزواج

حادث وفاة «خالد» جسد قصة شاب مكافح، كان يباشر عمله بجد ونجاح، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في حادث مؤسف داخل شقته في منشأة ناصر، انفجار أنبوبة البوتاجاز في وجهه، جعل النار تتمكن منه بإصابات بالغة، وحروق من الدرجة الأولى، مات إثرها داخل المستشفى، وسط حالة من الحزن الشديد من أقاربه وجيرانه.

معاينة شقة خالد

النيابة العامة باشرت التحقيقات في حادث مصرع الشاب «خالد»، وتبين من معاينة شقته في منشأة ناصر، أن انفجار أنبوبة غاز صغيرة كانت متصلة بشعلة واحدة مثبتة على شاسيه حديدي، وأن أثار الانفجار خلفت تكسير في حوائط إحدى الغرف، وظهرت التلفيات أيضًا على الأرضية البلاط.

شهود العيان يكشفون سبب وفاة خالد

واستمعت النيابة لأقوال 3 عمال، كانوا شهود على حادث وفاة «خالد»، إذ قالوا إنهم كانوا يقومون بأعمال دهانات الحوائط «النقاشة» وطلبوا من «خالد»، إعداد الشاي لهم وبعدها فوجئوا بحدوث انفجار كبير في أنبوبة الغاز الصغيرة، وأن النيران أمسكت بملابسه، فأسرعوا إليه وألقوا عليه الماء، وعزلوا جسده بملابسهم، لكنه أصيب بإصابات كبيرة تسببت في وفاته، بعد أن أسرعوا إلى نقله للمستشفى.

تحريات المباحث

أفادت تحريات المباحث، بأن وفاة «خالد» سببها تعرضه لحريق من أنبوبة بوتاجاز أثناء إعداد الشاي، وأن الوفاة ليس فيها أي شبهة جنائية، وصرحت النيابة بدفن الشاب بعد الانتهاء من سماع أقوال شهود العيان على الحادث وطلبت من المستشفى التقارير الطبية عن تفاصيل إصابة الشاب «خالد».