ما آخر موعد لبيع شهادتي الـ19% و22% في بنكي الأهلي ومصر؟.. الحد الأدنى 1000 جنيه

يواصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إيداع قيمة شهادة الـ18% في حسابات حائزيها حتى نهاية استحقاق أجل الشهادة آخر مايو المقبل، في وقت تتزايد تساؤلات البعض حول الموعد الأخير لطرح شهادات الـ19% والـ22% مرتفعة العائد، في رغبةٍ منهم معاودة ربط مبالغ شهادة الـ18% في الشهادات الجديدة.

كان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، طرحا شهادة الـ18% لمدة عام واحد، في مارس 2022 واستمرت عملية بيع الشهادة حتى نهاية مايو 2022، ومع انتهاء مدة الشهادة يضع البنكين قيمتها في حسابات العملاء مباشرةً ما لم يكن متحفظ عليها لصالح قروض أو مديونيات أخرى بضمان الشهادة.

آخر موعد لبيع شهادات الادخار الجديدة

أوضح بنكا الأهلي ومصر، ردا على تساؤلات العملاء أنه لا يوجد موعد نهائي محدد لوقف بيع الشهادات الجديدة حتى الآن، وأن عملية البيع مستمرة في الفروع وعبر التطبيقات البنكية وماكينات الصراف الآلي.

حد أدنى 1000 جنيه للشراء

وطرح بنكا الأهلي ومصر، شهادتي الـ19% ذات العائد الثابت، والـ22% متناقصة لمدة 3 سنوات، مطلع أبريل الجاري، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، وذلك للقصر والبالغين، المصريين والأجانب على حد سواء.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير نهاية مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، ليصل الأول 18.25% والثاني 19.25% على الترتيب ذاته.