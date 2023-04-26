أعلنت مديرية التربية والتعليم، مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2023 في محافظة الفيوم، والتي تنطلق السبت 6 مايو المُقبل وتستمر حتى الأربعاء 17 مايو، وفقًا لما ورد في جدول امتحانات محافظة الفيوم 2023 والتي تشمل امتحانات «العام» للقسمين الأدبي والعلمي، فضلًا عن امتحانات المواد الخاصة بالقسم العلمي، والأخرى الخاصة بالقسم الأدبي فقط.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2023 في محافظة الفيوم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة وذويهم في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

وبحسب مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2023 محافظة الفيوم فإنّ كل إدارة تعليمية تتولى إعداد جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الواردة في القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019، وذلك قبل امتحانات المواد الأساسية بوقت مناسب، فضلًا عن عقد امتحان مادة التربية العسكرية للمدارس الثانوية العسكرية في نفس مواعيد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع.

جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الثاني الفيوم

وأوضحت التربية والتعليم أنّ جدول امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي 2023 محافظة الفيوم يأتي كالتالي:

الأحد 7 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة العربية والذي يستمر لمدة 3 ساعات، حيث يبدأ 9:00 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا، ويليه امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى والذي يستمر لمدة ساعة ونصف حيث يبدأ 12:30 وحتى 2:00 ظهرًا.

الثلاثاء 9 مايو 2023.. امتحان مادة الفيزياء والذي يستمر لمدة ساعة ونصف حيث يبدأ 9:00 وحتى 10:30 صباحًا، ثم يليه امتحان مادة الجغرافيا والذي يستمر لمدة ساعة ونصف حيث يبدأ 11:00 صباحًا وينتهي 12:30 ظهرًا.

الخميس 11 مايو 2023.. امتحان مادة الكيمياء والذي يستمر لمدة ساعة ونصف حيث يبدأ 9:00 وحتى 10:30 صباحًا، ثم يليه امتحان مادة التاريخ والذي يستمر لمدة ساعة ونصف حيث يبدأ 11:00 وحتى 12:30 ظهرًا.

الأحد 14 مايو 2023.. امتحان مادة الرياضيات والذي يستمر لمدة 3 ساعات حيث يبدأ الساعة 9:00 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا، يليه امتحان الفلسفة والمنطق والذي يستمر لمدة ساعة ونصف تبدأ 12:30 وحتى 2:00 ظهرًا.

الثلاثاء 16 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ويستمر لمدة ساعتين ونصف حيث يبدأ 9:00 صباحًا وينتهي 11:30 ظهرًا، يليه امتحان الأحياء ويستمر لمدة ساعة ونصف حيث يبدأ 12:00 ظهرًا وحتى 1:30 ظهرًا.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023

وجاء جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوي 2023 محافظة الفيوم كالتالي:

السبت 6 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة العربية «عام» لمدة 3 ساعات تبدأ 9:00 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا.

الاثنين 8 مايو 2023.. امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات «عام» لمدة 3 ساعات تبدأ 9:00 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا.

الأربعاء 10 مايو 2023.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية «عام» لمدة ساعة ونصف يبدأ 9:00 وحتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان تطبيقات الرياضيات «علمي» لمدة ساعتين ونصف يبدأ 11:00 وينتهي 1:30 ظهرًا.

امتحان الفلسفة والمنطق «أدبي» لمدة ساعتين يبدأ 11:00 صباحًا ويستمر حتى 1:00 ظهرًا.

السبت 13 مايو 2023.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «عام» يستمر لمدة 3 ساعات يبدأ 9:00 صباحًا ويستمر حتى 12:00 ظهرًا، يليه امتحان الكيمياء «علمي» لمدة ساعتين يبدأ من 12:30 وحتى 2.30 ظهرًا، وامتحان الجغرافيا «أدبي» لمدة ساعتين يبدأ 12:30 وحتى 2:30 ظهرًا.

الاثنين 15 مايو 2023.. امتحان مادة الفيزياء «علمي» لمدة ساعتين يبدأ 9:00 وحتى 11:00 صباحًا، وامتحان علم النفس والاجتماع «أدبي» لمدة ساعتين يبدأ 9:00 وينتهي 11:00 صباحًا.

الأربعاء 17 مايو 2023.. امتحان مادة الأحياء «علمي» لمدة ساعتين تبدأ 9:00 وتنتهي 11:00 وامتحان التاريخ «أدبي» لمدة ساعتين يبدأ 9:00 وينتهي 11:00 صباحًا.