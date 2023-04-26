مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بقنا

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخرين اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي في مركز نقادة.

انقلاب سيارة ربع نقل في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ من إسعاف قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق نجع البركة الصحراوي الغربي في نقادة.

أسماء ضحايا حادث قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع كل من: عبد الكريم بشير أبو زيد علي، 40 عامًا، مقيم الحجيرات في قنا، وإصابة، رشاد محمود محمد، 45 عامًا، وفاطمة منتصر، 12 عامًا، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى.

حُرر محضرًا بالواقعة وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وانتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة الشخص.

إزالة آثار الحادث من على الطريق

وعملت إدارة مرور قنا، على إزالة أثار الحادث، وجاري كتابة تقرير حول أسباب الحادث.