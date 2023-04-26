«الأرصاد»: 6 مدن في قائمة الأكثر برودة غدا.. وسانت كاترين تسجل 6 درجات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غداً الخميس، حيث تشهد العديد من المحافظات انخفاضاً في درجات الحرارة، وتدخل 6 في قائمة الأكثر برودة، و9 في قائمة الأكثر حرارة.

قائمة الأكثر برودة منها كاترين والإسكندرية

وقد تضمن بيان هيئة الأرصاد أن 6 مدن هي الأكثر برودة وهي سانت كاترين وتسجل درجة الحرارة العظمى بها 25 والصغرى 6 درجات مئوية، نخل العظمى 30 والصغرى 7 درجات، مرسي مطروح العظمى 22 والصغرى 15 درجة، السلوم العظمى 23 والصغرى 15، الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، العلمين 25 العظمى والصغرى 16 درجة مئوية.

قائمة المدن الأكثر حرارة الخميس

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى، فإن قائمة المحافظات والمدن الأكثر حرارة، خلال طقس غداً الخميس، هي قنا العظمى 36 والصغرى 22 درجة والأقصر العظمى 36 والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية، سوهاج العظمى 35 والصغرى 19 درجة والوادي الجديد العظمى 35 والصغري 22 درجة، المنيا العظمى 34 والصغري 19 درجة وأسيوط العظمي 34 والصغري 19 درجة، وأبوسمبل العظمي 36 والصغرى 25 درجة وسفاجا العظمي 32 والصغرى21 درجة مئوية.